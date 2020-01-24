Web TV Yaşam Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi

Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi

24.01.2020 | 18:32

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç sokak ortasına devrildi. Dev ağacın altında kalan park halindeki otomobil zarar gördü. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat nefes aldırdı.

Olay Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesinde meydana geldi. Esen şiddetli rüzgar sebebiyle dev bir ağaç büyük bir gürültüyle sokak ortasına devrildi. Dev ağacın altında kalan Abdulhalim Karaaslan'a ait 47 PU 519 plakalı otomobilde büyük hasar meydana geldi. Devrilen ağaç büyük bir paniğe sebep olurken park halindeki otomobilin içerisinde kimsenin olmaması nefesleri aldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesti.

Otomobilin sahibi Abdulhalim Karaslan, zararının büyük olduğunu ve mağdur olduğunu söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 01:51
Mardin’de şiddetli rüzgar dev ağacı otomobilin üzerine devirdi 24.01.2020 | 18:32
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 02:39
Safranbolu'da eşsiz kar manzaraları 24.01.2020 | 18:32
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul’a beklenen kar ne zaman yağacak? İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:16
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 03:52
İstanbul'a beklenen kar neden yağmadı? 24.01.2020 | 17:08
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 01:56
Kara dayanamayan festival çadırı çöktü 2 araç altında kaldı 24.01.2020 | 14:25
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 05:07
Çin'deki ölümcül Corona virüsünün kaynağı Çin yemekleri mi? İşte Ölümcül Corona Çin virüsünün kaynağı.. 24.01.2020 | 14:16
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 01:49
Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı 24.01.2020 | 11:38
Meteoroloji'den 24 Ocak 2020 Cuma soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 01:30
Meteoroloji'den (24 Ocak 2020 Cuma) soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 24.01.2020 | 09:52
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 03:42
Maltepe'de filmlere taş çıkartacak olay... Evlerine giren hırsızları yakalatmak isterken yakayı ele verdiler 24.01.2020 | 09:39
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 06:40
İnşaat işçileri paralarının yanışını izledi 23.01.2020 | 18:19
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 07:44
“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı 23.01.2020 | 18:19
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 07:43
Taksim metrosunda uyuyan çocuğa Vali Yerlikaya sahip çıktı 23.01.2020 | 18:19
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 00:48
Sakarya’da aynı sokakta 1 haftada 3 kaza meydana geldi 23.01.2020 | 18:19
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 02:53
Osmanlı kenti Safranbolu’da eşsiz kar manzaraları 23.01.2020 | 18:19
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 00:42
Ahırdan kaçan at trafikte tehlike oluşturdu 23.01.2020 | 18:19
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 00:41
Fatih’te yankesicilik yapan şahsılar kamerada 23.01.2020 | 18:19
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 01:27
Gerede-Karabük Karayolu, yaşanan zincirleme kaza sonrası ulaşıma kapandı 23.01.2020 | 15:50
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 03:31
Kepçe kulak olduğu gerekçesiyle oğlunu öldüren anneye müebbet hapis cezası 23.01.2020 | 14:34
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 03:06
Çocuklara oyuncak alırken nelere dikkat edilmeli? Çocuklara oyuncak seçimi nasıl olmalı? 23.01.2020 | 12:49
Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada 02:10
Hızla ilerleyen minibüsün içinde yolcu olan İETT otobüsüne çarptığı anlar kamerada 23.01.2020 | 11:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN