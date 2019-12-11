Meteoroloji'den gelen hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? (11.12.2019)
MGM resmi internet sitesinde yer alan uyarıda ise özellikle batı kesimlerde beklenen şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
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