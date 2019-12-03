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Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum anında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

03.12.2019 | 13:22

Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, bir hafta önce ilk bebeği Vina'yı kucağına aldı. Hamileliği boyunca yaşadıklarını YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşan Müge Boz, doğumda yaşadıklarını da bir video ile anlattı. Müge Boz’un yayınladığı video sosyal medyada olay oldu. Müge Boz’un doğumda yaşadığı duygusal anları anlattığı video izlenme rekorları kırdı. Sezaryen doğum yapan ve ameliyathaneye eşi alınmadığı için yalnız kalan oyuncu Müge Boz, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte güzel oyuncu Müge Boz’un kızı Vina’yı dünyaya getirirken yaşadıkları…

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