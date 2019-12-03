Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum anında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, bir hafta önce ilk bebeği Vina'yı kucağına aldı. Hamileliği boyunca yaşadıklarını YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşan Müge Boz, doğumda yaşadıklarını da bir video ile anlattı. Müge Boz’un yayınladığı video sosyal medyada olay oldu. Müge Boz’un doğumda yaşadığı duygusal anları anlattığı video izlenme rekorları kırdı. Sezaryen doğum yapan ve ameliyathaneye eşi alınmadığı için yalnız kalan oyuncu Müge Boz, yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte güzel oyuncu Müge Boz’un kızı Vina’yı dünyaya getirirken yaşadıkları…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12:32
08:54
04:39
00:21
İstanbul'da hayvan barınağında pitbull dehşeti! 03.12.2019 | 13:18
01:04
01:06
Hatay İskenderun'da suç çetesine operasyon: 8 gözaltı! 03.12.2019 | 12:34
03:39
Müge Anlı'da Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine böyle kavuştu! 03.12.2019 | 11:28
03:35
Müge Anlı, 3 aylık bebekken annesinden ayrılan Ceylan'ın anneannesi buldu! 03.12.2019 | 10:46
01:35
İstanbul barajları alarm veriyor 03.12.2019 | 10:42
02:04
Yeter ki kalplerde engel olmasın 03.12.2019 | 10:23
05:52
04:18
03:26
3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde şok eden manzara 03.12.2019 | 09:48
01:19
Şok operasyonda böyle yakalandılar 03.12.2019 | 09:45
02:24
02:00:28
01:40
Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler... 02.12.2019 | 20:23
06:59
Simitçiye iki haftada ikinci davetsiz misafir 02.12.2019 | 18:02
03:03
Falezlerden ölüme böyle atladı 02.12.2019 | 18:02
00:40
Çukura düşen atı itfaiye kurtardı 02.12.2019 | 18:02