Muş'ta su samurlarının kavgası kameraya yansıdı

Muş kent merkezdeki sulak alanda su samurlarının kavgası kameraya yansıdı.

Geçen yıl vatandaşlar tarafından Murat Nehri yakınlarında bulunan yavru su samuru, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yavru su samurunu doğal ortamına bıraktı. Bir süre sonra dün bölgede bulunan Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya ve arkadaşları Hikmet Yalçın ve Orhan Yakut, su samurlarının kavgasını görüntülendi. Yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, su samurlarının kavga ederek uzaklaşıp gözlerden kaybolduğu görüldü.



Su samurlarını görüntüleyen Hikmet Yalçın isimli vatandaş, Muş'ta il defa su samuru gördüğünü ve çok insan canlısı hayvanlar olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla bu hayvanların avlanması yasak. Onun için vatandaşlarımızın bu hayvanları koruması gerektiğini düşünüyorum" dedi.