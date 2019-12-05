Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir otizmli çocuğun ailesi, çocuğun sesinden rahatsız olduğunu ileri sürerek elinde bıçakla kapıya gelip hakaret ettiği iddiasıyla üst komşuları hakkında şikayetçi oldu. Olay anı, bir başka komşu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin ''Baba elinde bıçak var, baba'' dediği duyuluyor.