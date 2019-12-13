Web TV Yaşam Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada

Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada

13.12.2019 | 11:14

Büyükçekmece'de bir özel halk otobüste uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltına alındığı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı. Olay, Fatih Mahallesi'nde E-5 Yanyol'da yaşandı. Silivri'de Avcılar istikametine devam eden bir özel halk otobüsünde iddiaya göre uyuyan kadın şüpheli birisi tarafından el ile taciz edildi. Durumu fark eden kadın tepki gösterince otobüs bir anda karıştı. Otobüs şoförü kapıları kapatıp 155 polis ekibine haber verdi. Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar yumruklar salladı. Şüpheli polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. "Bilseydim linç ederdim" Olay sonrası durumla ilgili konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, " Otobüsün durduğunu gördüm hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim polisi çağırmaya gittim. Ne oldu dedim taciz dediler. Bilseydim en başta girerdim içeriye linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın herkesin çoluğu çocuğu var" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:20
İstanbul Kadıköy'de kaza: 4 yaralı 13.12.2019 | 11:39
03:37
Yasak ürünler kantinde! Satışı yasak olan gıdalar nelerdir? 13.12.2019 | 11:42
01:49
Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Linç girişimi kamerada 13.12.2019 | 11:14
02:46
Minibüsün önüne kıran otomobil faciaya neden oluyordu...Koltuktan basamaklara düşen kadın kamerada 13.12.2019 | 11:09
02:29
Şırınga çikolata markası ne? Şırınga şeklinde çikolata nerede satılır ve neden öldürür? 13.12.2019 | 10:25
01:34
Eşini "bakımsızsın" diye ölümüne dövdü! Darp edilen kadın yaşam savaşı veriyor 13.12.2019 | 09:54
01:39
Haraç almak için geldiler, dayak yiyip böyle gittiler 13.12.2019 | 09:58
01:49
İstanbul’un göbeğinde film sahnelerini aratmayan kaza kamerada 13.12.2019 | 09:57
00:37
İş vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi 13.12.2019 | 09:42
02:38
Ankara'da borç cinayeti! 20 lira borç için annesinin yanında kalbinden bıçakladı 13.12.2019 | 09:33
00:58
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (13.12.2019) 13.12.2019 | 09:22
03:47
Şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından akıllara gelen soru: Okul kantinleri nasıl denetleniyor? 12.12.2019 | 21:48
03:29
Şırınga çikolatan ölen Mert’in anne ve babası konuştu! Sözleri yürek dağladı: Bir gün değil her gün ölüyoruz 12.12.2019 | 21:46
05:52
2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolatalar tek tek toplanıyor 12.12.2019 | 21:46
03:07
Bodrum’u vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı 12.12.2019 | 18:16
03:13
Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi... Dev gemiyi çekecek! 12.12.2019 | 18:16
01:07
Şemdinli’de su samuru görüntülendi 12.12.2019 | 18:16
01:04
Sürücü adayı eğitim sürüşünde kaza geçirdi 12.12.2019 | 18:16
02:12
Edirne’de korku dolu anlar... Yangından böyle kaçtı 12.12.2019 | 18:16
05:58
Oyuncu Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması davası başladı 12.12.2019 | 17:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN