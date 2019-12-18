Pegasus uçağında büyük panik: ‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye ortalığı karıştırdı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere havalanan 06:54 Pegasus uçağında büyük panik yaşandı. Bir kadın ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.
Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere havalanan 06:54 Pegasus uçağında büyük panik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.
Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.
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