Pendik’te binanın çatısının alev alev yandığı anlar kamerada
Pendik’te 2 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Alevlerin sardığı binada mahsur kalan engelli bir kadın vatandaşlar tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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