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Pendik’te bir şahıs park halindeki otomobili kundakladı

22.11.2019 | 09:55

Pendik’te bir şahıs, tamir edilmek üzere oto tamircinin önüne park edilen otomobilin camını kırıp içine yanıcı madde attı. Otomobilde bir anda alevler yükselirken şahıs olay yerinden kaçtı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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