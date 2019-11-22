Pendik’te bir şahıs park halindeki otomobili kundakladı
Pendik’te bir şahıs, tamir edilmek üzere oto tamircinin önüne park edilen otomobilin camını kırıp içine yanıcı madde attı. Otomobilde bir anda alevler yükselirken şahıs olay yerinden kaçtı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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