Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü
Kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Otomobil sürücüsü trafik ışıklarının yeşilden sarıya dönmesiyle yavaşladı, kırmızı yanınca da durdu. Arkadan gelen içi dolu servis minibüsü duran otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle refüji aşarak yolun karşısına fırladı, aracın jantı koptu. Kazada servisin içindeki 7 kişi ve otomobil sürücüsü hafif olarak yaralandı.
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