Sahte altınları piyasaya süren 43 kişi tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart’ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlediği operasyonda piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürdüğü iddia edilen 125 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum’da yaşayan şüphelilerin ev ve işyerinin de bulunduğu 146 adrese yapılan baskında 94 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 94 şüphelinin Vatan Caddesi’nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemler tamamlanarak 11 Mart’ta adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 43’ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 51 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.