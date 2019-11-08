Şeker hastaları dikkat! Tekirdağ'da direksiyonda şeker komasına giren sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şeker komasına giren sürücünün kullandığı otomobille ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Muammer Yılmaz yönetimindeki 59 TE 215 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki İlhan Çamyar'ın kullandığı 59 UD 830 plakalı hafif ticari araçla Cengiz Topel Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Nuray Çamyar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yılmaz'ın direksiyon başında şeker komasına girdiği ve otomobilin hakimiyetini kaybederek hafif ticari araçla çarpıştığı öğrenildi.
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