Şırıngalı çikolatadan bir çocuk ölümü de Diyarbakır'da
Diyarbakır’da yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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