Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı
Şişli'de seyir halindeki lüks cip ve otomobilin yanına yaklaşan başka bir otomobilden ateş açıldı. Otomobil ve cipe çok sayıda kurlun isabet ederken olayda bir kişi ağır yaralandı.
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