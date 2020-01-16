Sobadan sızan gazla hayatını Seda, çok sevdiği pembe gelinliği ile sonsuzluğa uğurlandı
Denizli’de soba faciasında hayatını kaybeden ikizlerden 12 yaşındaki Seda Kesikbaş düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın çok sevdiği ve sürekli fotoğraflar çektirdiği pembe gelinlik tabutunun üzerine serilirken, öğretmenleri ise yarın karnesini vereceği öğrencilerinin arkasından uzun süre gözyaşı döktü.Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103. Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan anne Pervin ve boyacılık işleri yapan baba Hüsamettin Kesikbaş evdeki kömür sobasını yakarak işe gitti. İşe giden anne ve baba bir süre sonra kızlarını telefon ile arayarak kontrol etmek istedi. Ancak 3 kız kardeş anne ve babalarının aramalarını cevapsız bırakınca anne Kesikbaş yakınlarını arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi. Ailenin bir yakını anneden gelen telefon üzerine eve gittiğinde 12 yaşındaki ikizler Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena'yı hareketsiz yatarken buldu. Aile yakını bunun üzerine 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile kız kardeşler Servergazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikiz kardeşlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybederken, diğer kardeşler ise yoğun bakıma alındı.
TABUTU ÇİÇEKLER İLE BEZENDİ
Olayda hayatını kaybeden Seda Kesikbaş ikindi namazına müteakip Gerzele Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Merkezefndi Kaymakamı Ali Uslu Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kesikbaş ailesinin yakınları ve öğretmenler katıldı. Cenazede küçük kızın tabutunun üstüne çok sevdiği ve sürekli fotoğraflar çektirdiği pembe gelinlik serildi ve çiçeklerle bezendi. Kesikbaş kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
ÖĞRETMENLERİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Cenaze töreninde baba Hüsamettin Kesikbaş'ın güçlükle ayakta durduğu gözlenirken, protokol ve aile üyeleri babayı teselli etmeye çalıştı.
Cenazeye katılan Seda'nın öğretmenleri ise yarın başarı notları ile dolu takdir belgesi eşliğinde karnesini verecekleri küçük kızın arkasından gözyaşı döktü.
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