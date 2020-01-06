TEM otoyolunu kilitleyen kaza
TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
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