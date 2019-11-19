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Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda veda töreni

19.11.2019 | 11:21

Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

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