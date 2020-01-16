Üç ay önce drift yaparken yakalanmıştı, aynı yolda aşırı hız canına mal oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza sonucu acı bir tesadüf ortaya çıktı. Ölen sürücünün, Kasım ayında ehliyetsiz bir şekilde güvenlik kameralarına yakalanan ve polis tarafından 9 bin 46 TL para cezası kesilen Onur Yurtseven (30) olduğu öğrenildi.

Olay dün D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu Edirne Bayırı mevkiinden Kırıkköy istikametine 22 UB 142 plakalı otomobille seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Onur Yurtseven, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak 47 metre boyunca sürüklenerek yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Onur Yurtseven ve ağabeyi Uğur Yurtseven sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Onur Yurtseven tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Yurtseven'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yurtseven, bugün Kırıkköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi.Öte yandan Onur Yurtseven bundan 2 ay önce kent içi güvenlik kameralarına aynı araçla drift yaparken yakalanmıştı. Yurtseven'e polis ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 9 bin 46 TL para cezası kesilmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.