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Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada
05.02.2020 | 22:22

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uçak enkazından yaralılar kurtarma çabası ise kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.
Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesiliyor ve yaralılar kurtarılmaya çalışılıyor.

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