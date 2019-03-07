Ultra lüks araçların bulunduğu 'drift' terörünü 'drone' ile kaydettiler! Magandaların yakalanması için soruşturma başlatıldı

Düğün konvoyu magandaları İstanbul Kuzey Marmara otoyolu üzerinde yol kesip tehlikeli hareketler yaptı. Trafiği kesen magandaların o anları drone ile görüntülendi. Lüks otomobillerden düğün konvoyu yapan magandalar otoyolu kapatıp drift yaptılar. Üstelik hem havadan hem karadan drift terörünü kaydettiler. Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkiinde geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Bir çiftin düğünü için toplanan onlarca otomobil İSTOÇ'tan konvoy halinde yola çıktı. Kuzey Marmara otoyolundan Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine geçti. Başakşehir mevkiine geldiklerinde yolu trafiğe kapatan magandalar dakikalarca drift yaptı. Kentte terör estiren magandalar yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de o anları profesyonel kameralarla kaydettirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.