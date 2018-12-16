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Üst geçitte böyle intihar etmek istedi

Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Yenipervane Mahallesi'nde gerçekleşen olayda üst geçide intihar etmek için çıkan kadın polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yenipervane Mahallesi Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte gerçekleşti. Bunalıma giren S.A. (42) Kocasinan Bulvarında bulunan üst geçide çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de üst geçidin altında güvenlik önlemi aldı. Köprüden atlamak isteyen S.A. daha sonra polisin ikna çabaları sonucunda yukarı çekilerek kurtarıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yol da tekrar trafiğe açıldı.

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Üst geçitte böyle intihar etmek istedi
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