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Son dakika haberi: Tüm programındaki bu olayı konuşuyor! 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı!

Gelen son dakika haberine göre Atv ekranlarında yayınlanmakta olan programı canlı yayınında tüm 'yi şoke eden bir dolandırıcılık çözülmeye çalışıyor. Dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in yaşadıklarını anlatması üzerine yayına onlarca kişi katılarak aynı kişi tarafından mağdur edildiklerini öne sürmüşlerdi. Dolandırıcı olduğu söylenen kişinin ise insanlara büyü yaparak bidon dolusu altın vereceğine inandırması akıllara hemen Palu ailesi vakasını getirirken iddiaya göre isimli dolandırıcının define ve daha farklı birçok vaat ile onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı da ortaya çıkmış oldu. Bugün canlı yayına ise İhsan Çapar tarafından dolandırıldığını söyleyen beş kişi daha katıldı ve başlarından geçen olayları anlattı. İşte Canlı yayında yaşanan ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı programından gelen son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Tüm Türkiye Müge Anlı programındaki bu olayı konuşuyor! 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı!

canlı yayın programı adeta bir palu ailesi vakasıyla daha karşı karşıya geldi. Onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen 'ın yöntemleri tüm izleyenleri şaşkına çevirirken dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in anlattıklarına göre 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlenme kararı aldı. Ardından dile Hanım ve babasını hedefe aldığı söylenen İhsan isimli şahıs, istemeye gittikleri sırada 'Evinizden define çıkartacağız' diyerek Adile ve babasının tüm birikimini elinden aldı. Yaşanan bu olayın ardından programa katılan baba ve kızı haricinde birçok farklı kişinin de aynı kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Kendisinden alındiği iddia edilen meblağların toplamında İhsan Çapar'ın 2 milyon TL'den fazla vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan ve palu ailesi vakasına benzeyen son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA BİR PALU AİLESİ VAKASI DAHA! BÜYÜ YAPARAK BOŞ BİDONLARI ALTINLA DOLDURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Müge Anlı 5 Şubat yani bugün yayınlanan bölümünde dün ekranlara gelen dolandırıcılık vakası ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İzleyicilerin şaşkına döndüğü olayın tüm detaylarına haberimizin devamından erişebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Tüm Türkiye Müge Anlı programındaki bu olayı konuşuyor! 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı!
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