Son dakika haberi: Tüm Türkiye Müge Anlı programındaki bu olayı konuşuyor! 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıktı!

Müge Anlı canlı yayın programı adeta bir palu ailesi vakasıyla daha karşı karşıya geldi. Onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen İhsan Çapar'ın yöntemleri tüm izleyenleri şaşkına çevirirken dün yayına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Bey'in anlattıklarına göre 25 yaşındaki Adile Yeşilgöz, sosyal medyadan tanıştığı İhsan Çapar ile evlenme kararı aldı. Ardından dile Hanım ve babasını hedefe aldığı söylenen İhsan isimli şahıs, istemeye gittikleri sırada 'Evinizden define çıkartacağız' diyerek Adile ve babasının tüm birikimini elinden aldı. Yaşanan bu olayın ardından programa katılan baba ve kızı haricinde birçok farklı kişinin de aynı kişi tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Kendisinden alındiği iddia edilen meblağların toplamında İhsan Çapar'ın 2 milyon TL'den fazla vurgun yaptığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan ve palu ailesi vakasına benzeyen son dakika haberi ile ilgili diğer tüm detaylar…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA BİR PALU AİLESİ VAKASI DAHA! BÜYÜ YAPARAK BOŞ BİDONLARI ALTINLA DOLDURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Müge Anlı 5 Şubat yani bugün yayınlanan bölümünde dün ekranlara gelen dolandırıcılık vakası ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İzleyicilerin şaşkına döndüğü olayın tüm detaylarına haberimizin devamından erişebilirsiniz…