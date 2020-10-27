Coğrafi Keşifler Nedir? Coğrafi Keşiflerin Sonuçları ve Keşif Haritası

Avrupalıların 15. Yüzyılda başlatıp 16. Yüzyıl boyunca devam ettirdikleri yeni yerler bulabilmek amacıyla yapmış oldukları girişimler Coğrafi Keşifler olarak bilinmektedir. Bu keşifler oldukça önemlilerdir. Tarihin önemli bir bölümünü oluşturan Coğrafi Keşifler öğrenciler tarafından çok araştırılmaktadır. Peki tarihte önemli bir yeri olan Coğrafi Keşifler hakkındaki bilgiler nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
Coğrafi Keşif Haritası
Coğrafi Keşif Nedir?
Orta Çağın sonlarına kadar Avrupalılar dünyanın pek az yerini bilmekteydiler. Hal böyle olunca da 15. Yüzyılda farklı kıtalar keşfedebilmek için yolculuğa çıktılar. Bu keşifteki tek amaç yeni kıtalar keşfetmek değildi. Aynı zamanda dünyayı tanımak ve kaynaklardan çok daha iyi yararlanmak istediler. Avrupalıların gemicilik ve coğrafya bilgisinin artmasıyla birlikte bu keşifler başlamıştır. 15. Ve 16. Yüzyılı kapsayan bu keşiflere ise Coğrafi Keşifler denmiştir. Bu keşiflerde Avrupalılar Asya'daki baharat ve altın zenginliğine ulaşmak için yola çıkmışlar ve sonucunda yeni kıtalar, okyanuslar, denizi aşırı topraklar bulmuşlardır. Coğrafi Keşifler dünya tarihinde oldukça önemli olaylardan birisidir. Okullarda da öğrencilere öğretilmektedir.
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
Coğrafi Keşifler tarihte oldukça önemli bir olaydır. Bu keşifle ilgili merakları olan ya da bu keşifler ile ilgili şeyler duyanların aklına ilk olarak coğrafi keşiflerin neden yapıldığı gelir? Coğrafi Keşifler 15 ve 16. Yüzyıllarda Avrupalılar tarafından gerçekleşmiştir. Peki tarihte oldukça önemli bir yere sahip olan Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir? Coğrafi Keşiflerin nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
Avrupalıların yeni yerleşim merkezleri bulabilmeleri amacıyla çıktıkları keşiflere Coğrafi Keşifler denmektedir. Bu keşifler 15. Yüzyılda başlamış 16. Yüzyıl boyunca sürmüştür. Tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Coğrafi Keşifler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler bu keşiflerin sonuçlarını merak ederler. Coğrafi Keşiflerin sonuçları ise şunlardır:
Coğrafi Keşifler Hakkında Bilgi
Coğrafi Keşifler, Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupalılar gemiciliği keşfettikten sonra Asya'daki baharat ve altın zenginliğine kavuşmak istemişlerdir. Bundan dolayı da alternatif ticaret yolları bulmak için yola çıkmışlardır. Ancak Avrupalılar bu yolda yeni kıtalar, deniz aşırı topraklar ve yeni okyanuslar bulmuşlardır. Tüm bu yeniliklerin keşfedildiği döneme ise Coğrafi Keşifler denmektedir. Coğrafi Keşifler 15. Yüzyılda başlayıp 17. Yüzyılın yarısına kadar sürmüştür.
Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya Etkileri
Coğrafi Keşifler ile birlikte yeni ticaret yolları keşfedilmiştir. Bu da Osmanlı'nın elindeki İpek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarının önemini yitirmesiyle birlikte Osmanlı'nın vergi gelirleri azalmıştır. Tüm bu olanlar da Osmanlı Devleti'nin maddi durumuna zarar vermiştir. Aynı zamanda Coğrafi Keşifler Akdeniz Limanlarının da önemini kaybetmesine sebep olmuştur. Kısaca Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti'ni kötü bir şekilde etkilemiştir.