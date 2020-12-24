Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama BURADA!

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) arasındaki ortaklıkla birlikte tamamen yenilenerek daha yüksek büyük ikramiye tutarına ulaşan ve her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün yapılan MP TV canlı yayınıyla belli olacak. 22 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeye sahip olan oyun için şans oyunu severlerin günün kazananı olmak isteyrek Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrası 24 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru detaylarına buradan erişebilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. Detaylar şöyle;