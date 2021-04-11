Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yemeksepeti'ndeki veri ihlaline milyonluk ceza
Giriş Tarihi: 11.4.2021 06:50 Son Güncelleme: 11.4.2021 07:08

'ndeki veri ihlaline milyonluk ceza

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yemeksepeti'ndeki veri ihlaline milyonluk ceza
Sesli dinlemek için tıklayınız.

21 milyondan fazla kişinin verilerinin çalınmasına sebep olan ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu () ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), uygulamasına en üst sınırdan ceza kesmeyi planladıkları öğrenildi.

Bu kapsamda KVKK'nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon TL, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon TL ceza kesmeyi planladıkları belirtildi.



9 GÜN SONRA BİLDİRDİLER
Yemeksepeti isimli sitenin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince KVKK'ya yaptığı bildirimde başka bir skandal daha ortaya çıktı.



Kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti'ne ait bir web uygulama sunucusuna ilk olarak 18 Mart'ta erişildiği belirlendi.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de



25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde sistem üzerinde şüpheli bir hareketlilik tespit edilirken, şirket bu ihlali 27 Mart'ta yani verilerin çalınmasının üzerinden 9 gün geçtikten sonra kamuoyuna duyurdu.



Veri hırsızlığının ardından hem KVKK hem de BTK Yemeksepeti'ne yönelik inceleme başlattı.



Ele geçirilen veriler arasında "Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edildi.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de



Ödeme sistemleri ile alakalı olarak kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı en büyük siber saldırıyı yaşatan Yemeksepeti adlı uygulamaya en üst limitten ceza kesilecek.

BTK ve KVKK harekete geçti! Veri hırsızlığı mercek altında Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın 17 gün sonra ortaya çıktı! "Çok üzgünüm..." Yemeksepeti'ndeki veri hırsızlığı ile ilgili SABAH TV'de dikkat çeken açıklamalar Son dakika: BTK'dan Yemek Sepeti açıklaması! Çok önemli gelişme... Yemek Sepeti hırsızlığı Yemeksepeti hakkında yeni gelişme: İnceleme başlatıldı Son dakika: Yemek Sepeti hacklendi! İlk resmi açıklama geldi...

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemeksepeti'ndeki veri ihlaline milyonluk ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA