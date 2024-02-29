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Giriş Tarihi: 29.2.2024 14:52 Son Güncelleme: 29.2.2024 15:11

CHP'nin ortağından TSK'ya alçak iftira: Sivilleri, hastaneleri vurdular

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Kent Uzlaşısı adı altında ana muhalefet partisi CHP ile ittifak kuran DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Batman Mitingi'nde skandal ifadeler kullandı. Hatimoğulları, "SİHA'lar ile İHA'larla sivilleri vurdular, hastaneleri vurdular. İşte devletin parasını oraya harcıyorlar" dedi.

CHP’nin ortağından TSK’ya alçak iftira: Sivilleri, hastaneleri vurdular

Ana muhalefet partisi CHP ve Dem Parti, kurdukları 'Kent Uzlaşısı' ittifakının çatısı altında yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor. Batman'da seçim programı düzenleyen DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı. Hatimoğulları, konuşmasında TSK'ya iftira atarak, "SİHA'lar ile İHA'larla sivilleri vurdular, hastaneleri vurdular. İşte devletin parasını oraya harcıyorlar" dedi.

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ÖCALAN'A SELAM YOLLAMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz aylarda, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtlamıştı. Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yollamış ve, "Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KÜRDİSTAN NARALARI ATTI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, partisinin Batman'daki mitingine katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında skandal sözler sarf eden Hatimoğlulları, sözde Kürdistan çıkışında bulundu. Hatimoğulları, seçimi kazanmak için yola çıktıklarını söyleyerek "Bizler seçimleri Kürdistan'da Türkiye'de kazanmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"SAKİNELERE, HEVRİN HALEFLERE SELAM OLSUN"

Hatimoğulları, partisinin bir aday tanıtım toplantısında ise öldürülen bölücü terör örgütü üyelerine selam göndermiş, "Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun" demişti.

Yine geçtiğimiz günlerde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen DEM Parti mitinginde Öcalan'ın posterleri açılmış, "Biji serok Apo" sloganı atılmıştı.

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Diyarbakır'da program düzenleyen DEM Partililerin mitingi yine bir terör propagandasına sahne olmuş, mitingde konuşan Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulunarak "Tecrit kaldırılsın, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" demişti.

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CHP'nin ortağından TSK'ya alçak iftira: Sivilleri, hastaneleri vurdular
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