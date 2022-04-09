Faslı Yunus bebeğin annesi: Çığlığımızı sadece Erdoğan duydu

'KARŞILIKSIZ YARDIM EDİYOR'

Anne Rahou, sosyal medyada yayınladığı videosunda "Bize 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz ya da fişi çekip çocuğu normal hava solumaya bırakabiliriz. Ama böyle olursa zamanla ciğerleri çürür' dediler. Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi de yok. Tüm dünyada insanlara, Irak'taki, Suriye'deki, Ukrayna'daki insanlara yardım ediyor. Ayrıca Hollanda'da doktorlar hayatını sonlandırmak üzereyken Dilara Şahin'i de Türkiye'ye getirtmişti. Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum bu Ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum" demişti.