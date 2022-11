SAPIK MESAJLARDAN KAVGA ÇIKTI



Said Sefa'nın başı kapalı olan Özlem T'nin başını açması yönünde baskı yaptığı, Sefa'nın ısrarları neticesinde Özlem T'nin başını açtığı, Sefa'nın henüz dil öğrenmemiş olan Özlem T'yi lokantasının mutfak kısmında zorla çalıştırdığı öğrenildi. Said Sefa'nın son dönemde internete yansıyan cinsel içerikli görüntüleri sonrasında Özlem T. ile aralarında büyük bir kavga yaşandığı, basına yansıyan fotoğraflardan ve aldatılmaktan büyük rahatsızlık duyan Özlem T.'nin Said Sefa'dan ayrılmak istediği ancak ailesine ve Kanada'daki tanıdıklarına "Said Sefa ile mutlu olduğunu, aralarında bir problem olmadığını" söylemek zorunda kaldığı öğrenildi. Kadının Türkiye'ye dönmek için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.





"BENDEN 10 YAŞ KÜÇÜK" DEDİ, 14 YAŞ KÜÇÜK ÇIKTI



Sosyal medya hesabından "Hodri Meydan" diyerek kamu görevlilerine sözde meydan okuyan Said Sefa özel hayatıyla ilgili de konuştu. Sefa "Şu an ki eşim vize alarak, öyle bir şey oldu ki zaten ilginç bir şekilde Türkiye'de kimseye vize çıkmazken kendisine vize çıktı ve kendisi de buraya geldi. Kendisiyle birkaç sadece birkaç eş dost aile arasında diyebileceğim nikahla evliliğimizi başlatmış olduk. Geçen twitterdan paylaştığım, işte bu evim yanımdaki sevgilim dediğim kişi oydu. Bana göre çok genç görüldüğünden ki benden 10 yaş genç, ama çok daha genç göründüğünden hatta kızım olduğunu düşünenler oldu. Yanımdaki kişi eşimdi şu an eşimle beraber yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

