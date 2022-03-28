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Giriş Tarihi: 28.3.2022 18:42 Son Güncelleme: 28.3.2022 18:48

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Bağcılar’da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Bağcılar'da bir alışveriş merkezi önünde bir İETT otobüsü motordan yükselen dumanlar sonrası alev alev yandı. Yolcuların ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı olay sonrası itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü.

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nde seyir halindeki İETT aracında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

Araçtaki yangını fark eden sürücü, yolun ortasında otobüsü durdurup yangına müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün yanma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın nedeniyle Koçman Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
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