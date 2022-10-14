Son dakika haberleri... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında patlama meydana geldi.
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.
Valilik açıklamasının yanında Vali Nurtaç Arslan da yer altında işçiler olduğunu söyledi.
2 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
"TOZ DUMAN OLDU, GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ"
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.
İŞÇİLER OCAKTAN ÇIKARTILIYOR
Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında mahsur kalan işçiler var | Video
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, madende mahsur kalan 87 işçiden 11'inin kurtarıldığını söyledi.
"YER ALTINDA 49 İŞÇİ VAR"
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yer altında 49 işçi bulunduğunu belirtti. Vali Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 8 kişi de kendi imkanlarıyla kurtarıldı."