Geçen hafta Şanlıurfa'da kaçak elektrik trafoları kurarak koca bir kasabaya yetecek kadar elektrik kaçıranlara değinip, "Bu hırsızlığın bedelini ben mi ödeyeceğim" diye sormuştum. Köşemizin aktif okurlarından Cihan Ramoğlu bu konuda kayda değer bir öneride bulunuyor:

"Kaçak elektrik sorununa en iyi çözüm; her ilin kaçak elektrik oranını o ilin MTV oranına eşitlemek! Denizli %2 MTV öderken, Mardin %74 MTV ödesin! Başlangıç olarak... Bunu mahalle bazında dahi hesaplayabilirsiniz. Her mahallenin kaçak elektrik oranı hesaplanabiliyor. Araç almaya gittiğinizde oturduğunuz semtin kaçak elektrik payına göre MTV'nizi hesaplamak çok zor olmasa gerek.









Vatandaşı cezalandırmak dışında ödüllendirmek de bir yol olabilir. Trafikte kırmızıda geçenlere ceza veriyoruz ama yayalara saygılı, kurallara saygılı sürücülere neden ödül verilmesin?



Özentili eğitim

Okurumuz Fikret Kuran ise bu köşede ağır bir dille eleştirdiğim bazı sözde 23 Nisan kutlamalarına atıfta bulunmuş:

"Selam Yüksel bey, bugün gazetedeki 'Bu nasıl kutlama?' yazınızı okuyunca hayret etmedim. Çünkü bunlar '100 yıl öncesinin özenti eğitiminin' sonucu... Kasabalı olamadan şehirli olmak, daha doğrusu şehre gelip onun da ötesine özenmek... Bunlara bir de Hollywood, medya, toplum mühendisliği uygulamaları da eklenince hoop 'Medeni Evropalı' oluveriyoruz sanki...

Geçen sene Cumhurbaşkanı'na okullar hakkında yazdığım yazıda 'Veli Anneleri Okullara Sokmayın, Okul Servisleri Mahalli Belediyelerin Otobüsleri ile Yapılsın' başlıklarını kullanmıştım. Böylece çocuklar, öğretmenlerinin ayrımcı (Hediyeler, Rüşvet-Şahidim) tutumundan kurtulsunlar ve 'eğitilsinler.' Tabii ki 'Hamasetten uzak müfredat ve öğretmen kalitesi' de en önemli konular."



Bu daha fragman

Köşemize sürekli katkı veren okurlarımızdan Memduh Öksüz, 1 Mayıs olaylarına geniş bir perspektiften bakmış:

"Hükümete bir ders lazım deyip altında tezek yakılı üstünde ise bulanmış fokur fokur kaynayan ziftten DEM'lenenler... Soğan cücüğü kadar beyni olanın düşmeyeceği hataya düşen soğan-sarımsak hesabıyla rey kullanan idrak yolları iltihaplı tipler... MLKP'den tut aklına gelen her anarşist oluşum ve iç-dış Türkiye düşmanının destek verdiği yere destek verenler... Son seçimde bir gıdım ileri giderlerse şımarıp çok ileri gideceklerini hesap edemeyenler... Ders vermenin dert sahibi yapacağını aklına dahi getirmeyenler... Fikir fakiri, gerçeğe kör, adam yerine konulmaya, eşit vatandaş olmaya ve dahi ayağına gelen hizmete, boğazına giren ekmeğe nankör, kendisini aşağılayanlara bonkör, celadettinden cehaletini fark edemeyen acuzeler... Şimdi 1 Mayıs vandallığı için ah vah etmeye hakkınız yok.

Bu daha fragman. Daha nevruzu, bunların çok daha mevzuu var."



Ne demiş?

Değerli okurum Muharrem Akduman, Seda Sayan'ın programındaki diyaloğu not etmiş: Evlenmeye hazırlanan genç: "Anneciğim sana geleceğiz, seninle tanıştıracağım." Annesi: "Hiç gelmeyin, ben tanımadığım insanları sevmem."



Gaf kürsüsü

İstanbul'da bir ev sahibi, kiracısını evden çıkartabilmek için kanalizasyon giderini tıkayınca ev halkı tuvalet ihtiyacını cami tuvaletinde karşılamaya başladı.



Zap'tiye

"Satmıyorum, içiyorum" diyen uyuşturucu müptelası şarkıcılara biz de "Sevmiyorum, reddediyorum" desek ya?