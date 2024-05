Geçenlerde Sarıyer ile İstinye arasında biraz dolaşıp Boğaz havası alayım dedim ama ne mümkün? Neredeyse her kilometrede önüme bir rezalet, bir sakillik ve sorumsuzluk serilince koşa koşa eve döndüm.







İSTİNYE KAPANMIŞ

Boğaz'da en sevdiğim yerlerden biri İstinye sahilidir. Denizcilik merakım nedeniyle marinadaki teknelere bakıp tek tek incelemeyi çok severim. Ama bu kez keyfimden mahrum kaldım. Sarıyer Belediyesi kordonu saç tabelalarla kapatıp 10 ay sürecek bir inşaata girişmiş, ne gereği varsa? Ne sahildeki kafeteryalara girilebiliyor, ne çocuk parkına...

Yahu milletin tam bahar ve yazın tadını çıkarmak için sahile koşacağı günlerde bu uygulama halka reva mı? Yumuşak geçen kışta bu işi halletseydiniz olmaz mıydı? Umudunu bahar ve yaz aylarındaki işe bağlayan esnafın halini ise hiç sormayın. Hepsi kan ağlıyordu.







EVLER YOLA ÇÖKECEK

Tarabya'daki durum ise daha felaketti. Çünkü tarihi eser statüsündeki yanmış, üflesen yerle yeksan olacak binalar sahil yoluna yıkılmak üzereydi.

Bir tanesine ise önlem olarak (!) ağ gerilmişti, sanki yıkılsa koruyacakmış gibi...







KARAVAN KUŞATMASI

Sahil güzergahı boyunca dikkatimi çeken bir başka sakillik ise halkın kullanımına açık olması gereken park yerlerinin karavanlar tarafından işgal edilmesiydi. Millet Boğaz gören evlere aylık 150 bin lira kira öderken, bazı karavancılara bu hak nasıl bedava sunuluyor, aklım ermedi doğrusu. 150 bin liraya karavan al, denizin kenarına park et, Boğaz'da yalı (!) sahibi ol. Oh ne güzel dünya...







Allah'ın gariban çilekçisinin arabasını devirmeyi "denetim" sayan zabıta nerede, çok merak ediyorum...

NOT: Bu rezaletleri video olarak görmek isteyenleri Facebook ve Instagram hesaplarıma davet ediyorum. Facebook: Kukiaytug Instagram: yukselaytug250863



At gibi hatun (!)

"At suratlı" tanımı, uzun ve kemikli yüze sahip kadınlara yakıştırılan haksız bir nitelemedir. Cüsseli hanımlara da argoda "At gibi kadın" denir. Ama Stella adında bir kadın var ki, yüzünü ata benzetebilmek için 300'den fazla estetik operasyon geçirmiş. Son hali ise görenlerin kâbuslarına girecek cinsten...







Anladık, Stella'nın ciddi bir psikolojik tedaviye ihtiyacı var da, onun bu isteğini doğal karşılayıp 300 ameliyat yapan o estetik cerrahlarını nereye kapatacağız?



Gaf'let kürsüsü

PKK'nın İsveç yapılanmasında görev alan ve Türkiye'de PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner, bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken yakalandı.



Zap'tiye

Vatandaşın yerine artık etiketler konuşuyor: "Ayşe boşanmış, nafakasını biz ödüyoruz."









Ne demiş?

Okurumuz Murat Aydın not etmiş: İsmail Kartal maç sonu röportajda "Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor" dedi. Erman Toroğlu: "İsmail Kartal senin matematik hocan kim bilmiyorum ama onun gözlerinden öperim." Ender Bilgin: "Hocam, matematik hocasının ne suçu var? Bence mantık hocasının gözlerinden öpelim."