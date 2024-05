Yıllardır bu sütunlarda savunduğum bir fikri bu kez deneyimli oyuncu ve şimdilerin yapımcısı Sinem Uslu'dan duymak hoşuma gitti. Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu, verdiği bir röportajda "Takipçi sayısına göre dizi ve filmlere başrol oyuncusu seçiyorlar. Bakalım bu yanlıştan ne zaman vazgeçecekler?" diye soruyordu.

Öyle haklı ki... Yapımcılar ve yönetmenler yeni projelerine oyuncu seçerken menajerlerine önce sosyal medyadaki takipçi sayılarını soruyorlar. Evet, günümüzde "etkileşim gücü" önemli ama ne yazık ki "her şey" değil. Yakın zamanda pek çok internet fenomeni (!) dizilere, filmlere, programlara sokuşturuldu ama hiçbiri beklenen reytingi sağlayamadı. Neden? Çünkü fenomenlerin peşinde sürüklenen kitle ile televizyon ve sinema izleyicisinin profilleri birbirinden çok farklı. Sosyal medyada her şey anlık modalara ve uçucu trendlere bağlı. Sinema ve televizyon ise daha fazla "yetenek" gerektiriyor.

Bu nedenle cast tercihlerini takipçi sayısı üzerine kuran yapımcı ve yönetmenler her daim hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.



Tiyatrosuz ilçeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul'un tiyatro haritasını yayınladı. Dikkatimi çeken ise şehrin nüfusunun çok yoğun olduğu hatta bazıları Türkiye'deki pek çok şehrin nüfusunu aşan banliyö semtlerinde neredeyse tek bir tiyatro salonunun bulunmaması.

Haritaya dikkatle bakın;







Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüp Sultan, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Sultanbeyli, Kartal, Pendik gibi ilçelerdeki "tiyatro kuraklığına" ne diyorsunuz? Özellikle Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar ve Sultanbeyli'nin adeta "şiddet ilçeleri" olarak anılmasının bir sebebi de bu "kültürel bozkır görüntüsü" olmasın sakın?



Uçan adam reklam olabilir mi?

Türkiye'nin dört bir yanından UFO ihbarları yağıyor. Muş, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve son olarak da İstanbul'da objektiflere takılan "Gökteki takım elbiseli adam" figürü esrarını koruyor. Hatta geleceği gördüğü iddia edilen çizgi film Simpsonlar'ın bir bölümünde aynı cismin Türkiye semalarında resmedildiği bile iddia ediliyor.







Kişisel tahminim, bunun bir şaka olduğu. Zira gelişen dron teknolojisi sayesinde bir uçan araca takım elbise asıp şehir şehir göklerde gezdirmek çok kolay.

Ben ünlü giyim firmalarının reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu olsam bu krizi fırsata çevirir, hazır tanıtımın üzerine yatar, "Yeni takım elbisemiz akılları uçuruyor" sloganıyla hemen bir reklam kampanyası düzenleyerek "Bunu reklam olsun diye biz yaptık" derdim.







Gaf kürsüsü

Bahar dizisinde Timur'un, Bahar'ın notunu okuduğu sahnede aynaya kameramanın görüntüsü yansıdı.



Zap'tiye

Zonguldak'ta kulağında kanamalı tümör olan sokak kedisi, veterinere girip yardım isteyince tedaviye alındı. Sağlık için hâlâ muskacıdan, şifacıdan, kırık-çıkıkçıdan medet umanlara duyurulur...



Ne demiş?

Burcu Güneş, Kral Müzik'teki röportajında bazı meslektaşlarına isyan etti: "Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz? Sosyal medyayı neden böyle bir konuda vitrin olmak için kullanıyorsunuz ki?"