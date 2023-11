İyilik için yapılan her eylem çok değerli, işin içinde sanat da varsa insanların hayatlarında olumlu değişiklikler yaşanıyor. Tıpkı İyilik İçin Sanat Derneği'nin yaptığı gibi... Sanatı sadece estetik bir deneyim olarak değil, aynı zamanda toplumun iyiliği için bir araç olarak görüyor. Dernek, sanatı evrenselleştirmeyi ve Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıları desteklemeyi hedefliyor. Artweeks Akaretler'in 8. edisyonu da bu misyonun bir parçası olarak, 13 yetenekli sanatçının 37 değerli eserini bir araya getirdi.

Sergide yer alan eserler; resim, heykel, video ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerden geliyor. Her bir eser, sanatın derinliklerinde farklı duygusal anlatımlar ve özgün bakış açıları barındırarak izleyiciyi etkileyici bir serüvene davet ediyor. Böyle sergiler genç sanatçıların sanat dünyasında daha fazla görünürlük kazanmalarına ve bilinirliklerini artırmalarına yardımcı oluyor.

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inancını her zaman vurguluyor.

Ben de ilk kez sergiyi beraber gezme fırsatı buldum kendisiyle... Sergi kesinlikle sanatın gücünü iyilik için kullanma misyonunu taşıyan bir örnek niteliğinde. Her bir eser, izleyiciyi duygu dolu bir yolculuğa çıkararak, sanatın toplum üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha kanıtlıyor.

Sergide yer alan sanatçılar ise Alla Güner, Artağan Pektaş, Asiye Yüce, Dilan Kapar, Elvan Akcan Güven, Emir Furkan Tekkalmaz, İrem Öztürk, Kerem Topuz, Loya Kader Öztürkmen, Nida Nur Erdoğan, Ozan Alpay, Rabia Yıldırım ve Şimal Bilgiç. Bu sanatçılar, eserleriyle sanatın evrensel niteliğini zenginleştirirken, sergi aracılığıyla topluma güçlü bir mesaj iletiyorlar.











ELEKLER SANAT ESERİ OLDU

Nida Nur Erdoğan'ın korktuğu kuşlardan ilham alarak oluşturduğu eserler, sanatın sınırlarını zorlayan bir yaratıcılığa sahip. Korku, onun sanatında güçlü bir çıkış noktası olarak işlev görüyor ve ortaya çıkan eserler, izleyicileri derinden etkiliyor. Bayburt'un yetenekli sanatçısı Loya Kader Öztürkmen ise sanatını, günlük yaşamın sıradan objelerini olağanüstü birer sanat eserine dönüştürme yeteneğiyle öne çıkıyor. Özellikle elekleri sanatın bir ifadesi haline getirmesi, görsel estetikle fonksiyonelliği denge içinde buluşturuyor.









PARİS SANAT FUARINDA BİR TÜRK

SANAT dünyası, teknolojinin ivme kazandığı bir döneme tanıklık ediyor ve bu değişim, geçtiğimiz günlerde Paris Photo'da bir kez daha zirveye ulaştı. Dünyanın önde gelen sanat fuarlarından biri olan Paris Photo'da ilk kez yapay zeka ile üretilen resimler sergilendi. Bu çığır açan adım, geleneksel sanat anlayışını sarsarak, yapay zekanın sanat dünyasındaki etkisini bir kez daha vurguladı.

Fuarın bu önemli anında, Türk sanatçı Alkan Avcıoğlu'nun adı da tarihe geçti. Avcıoğlu, yapay zeka ile üretilen fotoğrafik görüntülerle izleyicileri büyüledi. Geleneksel sanat fuarlarında yapay zeka eserlerinin sergilenmesi, bu alandaki kabulü ve evrimi açısından önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Avcıoğlu'nun eserleri, izleyicilere fotoğrafik imgenin gerçekliğini sorgulama çağrısı yaparak, sanatın sınırlarını genişletiyor. Özellikle 'Aşırı Kalabalık Senfoniler' koleksiyonu, çağımızın enformasyon bombardımanına dair nüfus üzerinden görsel bir metafor sunuyor. Bu etkileyici koleksiyon, fuarda büyük ilgi gördü ve 2024'te pek çok ülkede sergilenmeye devam edecek.

Avcıoğlu'nun dijital sanat kariyerine geçmeden önce uzun yıllar film eleştirmenliği yapması, eserlerine özgün bakış açısı katıyor. Avcıoğlu'nun eserleri Milano'da Vogue Photo Festivali'nde ve ardından vEstonya'nın modern sanat müzesinde izleyicilerle buluşacak.