Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, dev bir sanat şölenine dönüştü bu yıl 11 farklı şehirde, 500'den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının büyülü performanslarına şahit olmak, sanat severleri eşsiz bir kültür yolculuğuna çıkardı. Bu büyüleyici serüven, 100 gün boyunca izleyicilere hayal güçlerini aşan 4 binden fazla etkinlikle dolu anlar sundu. Ben de New York dönüşü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un davetiyle, festivale damgasını vuran son durak Antalya'dayım. Türkiye'nin turizm başkenti. Bakan Ersoy ile birlikte yapılan keyifli sohbetler ve festival mekanlarını gezme anıları, sanatın ve kültürün bir araya geldiği bu büyülü atmosferi daha da anlam dolu kıldı diyebilirim.







Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlik gerçekleştiriliyor. Side Antik Kenti, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Konyaaltı, Kaleiçi ve daha birçok noktada festival coşkusu yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Akdeniz Yelken Spor Kulübü ile birlikte düzenlenen 'Antalya Kültür Yolu Festivali Yelken Yarışları' ile festivale masmavi bir başlangıç yaptı. Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek ücretsiz konserler sanatseverlerle buluşuyor. Antalya için birçok heyecan verici gelişme de paylaşıldı bu festival ziyaretinde örneğin Antalya Nekropol Müzesi açıldı.







ANTALYA NEKROPOL MÜZESİ AÇILDI

Ne mutlu ki yeni bir müzemiz daha var. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Antalya Nekropol Müzesi açılışı yapıldı. Antalya Nekropol Müzesi, Eski Doğu Garajı-Halk Pazarı mevkii olarak adlandırılan yerde iş merkezi inşaatı temel hafriyatı sırasında tespit edilen antik mezarlarda Antalya Müzesi Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan toplam 866 adet mezar ve alanda inşa edilen yapı kompleksinden oluşuyor. Antalya Nekropol Müzesi'nde, alandaki mezarlardan çıkarılan toplam 457 adet eser sergileniyor.







ANTİK KENTLERİ KAZI BAŞKANI İLE GEZDİK

Tarih meraklıları festivale özel olarak Antalya'nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme imkanı buldular. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olympos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra antik kent gezileri, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlendi. Festivalin en etkileyici etkinliklerinden biriydi bu müthiş bir deneyimdi.







REFİK ANADOL DA VAR

Bütün sergilerini yakından takip ettiğim yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un şahane bir eseri de Antalya'daydı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, her zaman olduğu gibi büyük övgü aldı.

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları 'Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları' isimli NFT sergisi Side Antik Tiyatro'da sergilendi.

Türkiye'de öncü isimlerden olan Mert Onaran ise Hıdırıklık Kulesi'ne özel yansıtma projesi ile yer aldı. Çağdaş sanat alanında üretim yapan 30 sanatçının eserlerinden oluşan Uzak Yakın Sergileri Vol.II ise Belmondo Evi'nde olacak. 'Eskizden Piksele Dijital Sanat' Antalya Kültür Sanat'ta (AKS), 'Bir Hayalin İnşası' ise Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalıların beğenisine sunuldu. Hadrian Kapısı'nda ise Art Meydan sergisi vardı.



CUMHURİYETİN GELECEK SOLİSTLERİ

Festivalin son günü, 12 Kasım'da Antalya Arkeoloji Müzesi çok özel bir konsere ev sahipliği yapacak. Caz Özhan'ın öğrencileri, küçük kemancılar Peren Alan, Atahan Dinç, Nehir Kıran Cameratalia Oda Orkestrası ile beraber sahne alacaklar.