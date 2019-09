Bugünkü yazımı yazmak için mutfağa girdiğimde aklımda ne zamandır olan kabak beğendiyi yapmak vardı. Patlıcan beğendiyi çok seven biri olarak, kabak beğendiye aşığım diyebilirim. Ben bazen tavuk bonfileyle, bazen de soslu mitite köftelerle servis ediyorum. Kuzu pirzola pişirmek hassas iştir. Kimisi pirzolayı ve tüm etleri sade sevdiği için pişirmeden önce hiçbir marinata gerek duymazken, kimisi de önceden marine etme taraftarıdır. Benim için durum sofranın konsepti ve etin yanındaki eşlikçilerine göre değişiklik gösterse de, söz konusu kuzu olduğu zaman biraz sosta bekletmeyi tercih ediyorum.

Fırında kıtır biberleri hemen hemen tüm etlerin yanında garnitür olarak hazırlıyorum. Son derece pratik ve sunum olarak da muazzam oluyor. Sadece biber değil, aynı iç harç ile domates ya da patlıcan halkaları da enfes oluyor. Deneyin, eminim çok beğeneceksiniz.



TATLI OLARAK YOĞURT

Bu tatlı annemle meşhur tatlımızdır.

Ne zaman diyete girsek ve canımız tatlı istese pudra şekerini çıkartıp yerine toz tatlandırıcı ekler, krema yerine de light labne peyniri kullanır, diyet bisküvilerle tatlımızı hazırlarız. Bu tarif aniden bizim tatlı ihtiyacımızı karşılar. Kivi, muz, çilek, böğürtlen ve her türlü meyveyle bu tatlıyı denemişliğimiz vardır. Hepsi güzel sonuçlar verdi ama bence böyle kuplara yaz meyveleri daha çok yakışıyor.

ÇITIR BİBERLER



MALZEMELER



6 adet jalapeno biber

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

2 kaşık parmesan rendesi

3 kaşık bayat ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

Taze fesleğen

Dereotu

Maydanoz

Biberiye

YAPILIŞI: Biberleri ortadan ikiye kesiyoruz, üzerine zeytinyağı döküp tuz serperek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve fırınlıyoruz. Diğer tüm malzemeleri harmanlayıp biberlerin üzerini kaplıyoruz. Fırının ızgara bölümünde kızarana kadar pişiriyoruz.



KİMYONLU PİLAV



MALZEMELER



1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 tane et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

Yarım demet ince doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Sıvı yağı kızdrıyoruz, pirinçleri biraz kavuruyoruz. Kimyonunu, tuzunu ekleyip bir-iki kez karıştırıyoruz. Suyunu ekleyip çok düşük ısıda pişmeye bırakıyoruz. Pilav pişince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırarak servis ediyoruz.



KAYISILI PRATİK TATLI



MALZEMELER



3 su bardağı süzme yoğurt

1 paket krema

3 su bardağı kayısı püresi

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya



PÜF NOKTASI

İsterseniz bisküviyi toz haline getirip kup ile servis ederken ara katlarına paylaştırabilirsiniz. Yoğurtlu karışımın içinde parfe etkisi veriyor.



SUSAMLI KEK



MALZEMELER



3 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

2 su bardağı+2 yemek kaşığı un

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 çay kaşığı karbonat

1 büyük çay bardağı çiğ susam

Kalıbı yağlamak için margarin veya tereyağı

YAPILIŞI: Önce kek kalıbımızı hazırlıyoruz. Kek kalıbının her yerini bir miktar tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Bir büyük çay bardağı susamı kek kalıbının her tarafına dökerek yayıyoruz. Bu arada kekimizi hazırlamaya başlıyoruz. Yumurtaları derin bir kaba kırıyoruz. Bir su bardağı şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağ ve süt ekleyerek mikserle karıştırmaya devam ediyoruz. Elediğimiz un, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı ilave ederek yavaşça karıştırıyoruz. Karışımı kek kalıbına döküp 170 derecede önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.



KABAK BEĞENDİ YATAĞINDA KUZU PİRZOLA



MALZEMELER



KABAK BEĞENDİ IÇIN:

4 adet kabak

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

KUZU PİRZOLA İÇİN:

5-6 adet kuzu pirzola

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 tutam biberiye

Sıvı yağ

1 kahve fincanı soğan suyu

YAPILIŞI: Kabakların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Bir tencereye koyup suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Tereyağını eritiyoruz ve unu kavuruyoruz. Un pembeleşmeye başlayınca sütü ve kabakları ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kaşar peyniri ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Kuzu pirzolanın sosu için; soğan suyu, süt, zeytinyağı ve biberiyeyi karıştırıyoruz. Pirzolaları hazırladığımız sosun içine batırıp 25 dakika bekletiyoruz. Daha sonra sosun içinden çıkarıp süzdürüyoruz. Üzerine tuzu ve karabiberi serpiyoruz. Teflon tavaya sıvı yağ koyup kuzu pirzolaları arkalı önlü kızartıyoruz. Kabak beğendinin üzerinde servis ediyoruz.