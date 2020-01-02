Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yılbaşı sonrası mide rahatsızlıklarımızı gidermek, bünyemizi biraz hafifletmek amacıyla detoks önerileri paylaşmak istiyorum. Son zamanların en popüler konusu olan detoks beslenmeyi araştırdım. Öncelikle detoksun, vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak olduğunu söyleyebilirim. Detoks etkisi olan, benim en sevdiğim besinlerin başında zencefil geliyor. Zencefil; birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırma konusunda oldukça zengindir. Kültürümüzde her ne kadar son senelerde kabul görmüş olsa da; bence zencefilin o keskin, hafif acıtan tadını çoğumuz seviyoruz. Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan biri olarak ben de detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



YEŞİL ÇORBA



MALZEMELER



1 avuç brokoli

1 adet kabak

1 adet kereviz

2 adet pırasa

3 adet yeşil biber

Tuz

Zerdeçal

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi bir tencereye koyup üzerine su döküyoruz. Sebzeler haşlanınca Hindistan cevizi sütünü ekleyip blender'dan geçiriyoruz.



YEŞİL İÇECEK



MALZEMELER

1 avuç ıspanak

2 adet salatalık

1 parça zencefil

1 adet limon

1/2 elma



YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi kabuklarıyla beraber katı meyve sıkacağında sıkıyoruz ve taze taze içiyoruz.



RENKLİ SALATA



MALZEMELER



2 adet pancar

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 parça taze zencefil

1 minik çiçek brokoli

Çeyrek mor lahana

1 adet domates

1 adet salatalık



SOSU İÇİN:

1 limonun suyu

Zeytinyağı



Tuz

YAPILIŞI:

Pancarı rendeleyip diğer malzemeleri minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üstüne döküyor ve afiyetle yiyoruz.



PÜF NOKTASI

Zencefilin boğazınızı yakan keskin tadından rahatsız olmazsanız, salata sosunun içine çay kaşığının ucu kadar zencefil tozu ve zerdeçal tozu ekleyerek detoks etkisini artırabilirsiniz.