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MEVLÜT TEZEL
27 Eylül 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Ülkenden vazgeçer misin?

tarafından yapılan araştırmaya göre 'Hayallerinizi gerçekleştirebilmek için bir şeyden vazgeçmeniz gerekseydi aşağıdakilerden hangisinden vazgeçerdiniz?' sorusunu katılımcıların yüzde 63'ü 'ülkem', yüzde 26'sı 'ailem', yüzde 11'i ise 'dinim' diye yanıtlamış.

CEVAPLAR ŞAŞIRTICI
Aslında şaşırmamız gereken bir sonuç bu. Kapitalist sistemin dayattığı ben merkezli bireysel yaşam vatana olan aidiyet ve milliyetçi duyguları azaltıyor.
Bu araştırmada asıl şaşırtıcı olan ise; cevaba eğitim durumuna göre bakıldığında lise altı eğitim alanların yüzde 66'sı, lise eğitimlilerin yüzde 61'i, üniversite mezunlarının yüzde 58'i hayalleri için ülkesinden vazgeçebileceğini söylemesi.
'Modern' olarak nitelendirilen katılımcı gruptan yüzde 58'i hayalleri için ülkesinden vazgeçebileceğini söylerken; geleneksel muhafazakarlarda bu oran yüzde 66'ya çıkıyor.
Bu sonuçlar milliyetçi politikaların halk üzerinde etkisinin azaldığını gösteriyor, özellikle de muhafazakârların! Siyasi partiler bu anketin daha ayrıntılısını yaparlar gibime geliyor.

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