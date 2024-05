Farkında mısınız, son zamanlarda CHP'li belediyelerin ihmali nedeniyle ölen insanları ne kadar çok konuşmaya başladık. Konuşmaya başladık dediğime bakmayın, her olaydan kısa bir süre sonra bir el devreye giriyor ve tüm gündemi başka bir tarafa çekerek asıl meseleyi unutturuyor. Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişi yanarak hayatını kaybetti. 1 haftada gündemi yalanlarla değiştirip meseleyi unutturdular. İBB'nin yürüyen merdiven tamiratında ölen işçiyi çoktan unuttuk bile. Korkarım 29 Nisan'da cenazesi kaldırılan minik Edanur için de aynısı olacak.

O yüzden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin açtığı çukurda boğularak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'un resmine iyi bakın. Birkaç hafta sonra oluşturulacak suni gündemlerle hafızamızdan sökülüp atılmak istenen o küçük kızın gülümsemesini aklınıza kazıyın. Cezaevindeki babasından DNA örneği alınarak kimliği tespit edilen o küçük kızın bir kimlik kartı dahi olmadığını unutmayın.

Dayısıyla gittiği çocuk parkında belediyenin açtığı ve güvenlik önlemi almadığı çukurun oluşturduğu su birikintisi sonucu hayatını kaybeden Edanur'un ölümü sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin canice Edanur'un ailesini suçladığını bir yere not alın. Not alın ki CHP'nin trolleri gündemi değiştirmek için ortaya yeni yalanlar attığında aklınıza bu olay gelsin.

Görev alanına girmeyen konularda sürekli konuşan Ekrem İmamoğlu'nun tıpkı Beşiktaş'taki gece kulübü yangını gibi sessizliğe büründüğünü ve olayı görmezden geldiğini de unutmayın. Zira ben unutmayacağım. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu her konuştuğunda 5 yaşındaki Edanur için tek kelime etmediğini, günlerce sessiz kaldığını hatırlayacağım.

Sessizliğini bozduğunda da Edanur'un anne ve babasının ayrı olmasını, babasının cezaevinde bulunmasını gündeme getirerek kendisini aklama çalıştığını hep hafızamda tutacağım. Daha ilk cümlesinde belediyedeki parkta görünmez bir kaza sonucu öldüğü algısına çalışan "ajansın" aldığı paralarla, o parkta kaç kere güvenlik önlemi alınacağını hesaplayıp dişlerimi biraz daha sıkacağım.

Türkiye'de bir dönem "düşünce özgürlüğünün kalesi" olarak lanse ettirilen Ekşi Sözlük sitesinde bazı hesapların "Edanur'un ailesini suçladığı, Edanur'un ölerek kurtulduğu, herkesin ürememesi gerektiğini, belediyenin suçlu olmadığı, ailenin Türk olup olmadığının araştırılması gerektiği" gibi akıllara ve vicdanlara zarar paylaşım yaptıklarını da unutmayacağım. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un İBB'nin Ekşi Sözlük kadrosu için açıklama yaptığını da unutmayacağım.

5 yaşında bir kız çocuğu, belediyenin çocuk parkının hemen dibine açtığı büyük çukurda boğularak hayatını kaybetti ve olayda sorumlu olanlar göstermelik dahi olsa üzüntülerini söylemedi. Yürüyen merdivene sıkışıp hayatını kaybeden Buğrahan Bıyıklı'da olduğu gibi kendilerini aklayan bir açıklama yapıp kenara çekildiler.

Artık belli oldu ki İstanbul'da yaşayanların canı belediyeyi yönetenler tarafından değersiz kabul edilmekte. İstanbullular olarak canımızın kıymetli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunun yolu da güzel Edanur'un ölümünde ihmali olanların caydırıcı bir ceza alması için bu olayı ve sonrasında yaşananları unutmamak. Maalesef görünen o ki eğer Edanur'u unutursak İBB ihmalleri sonucu masumlar hayatını kaybetmeye devam edecek.