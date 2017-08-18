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Dünyaya örnek olacak!

SAFURE CANTURK
SAFURE CANTURK

Ekonomi Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 09:37
Dünyaya örnek olacak!

Türkiye'nin kendi sini üreten ve yenilenebilir enerji eğitimi veren ilk ve tek meslek lisesi, yeni eğitim-öğretim döneminde eğitime başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 'dünyaya örnek' olarak duyurduğu Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, açılış için gün sayıyor

Lise, (), , ve işbirliği ile yapıldı. 'Yeşil Lise' ismi verilen okul, komşu ülkelerdeki yenilenebilir eğitmenleri için de merkez olacak. Ankara'daki lisede; elektrik, ısınma gibi kullanılan tüm enerji, güneş ve rüzgardan sağlanacak. Aynı zamanda uluslararası öğretmenlerin eğitim vereceği meslek lisesinde öğrenciler, okulu bitirdiklerinde 'yenilenebilir enerji uzmanı' olacak.

TÜRKİYE'DE İLK ÇEVRE DOSTU KAMU BİNASI

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, kamu sektörü için örnek oluşturacak Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okul yerleşkesinin tasarımı, bütünleşik bina tasarımı yaklaşımıyla gerçekleştirildi. Lise, Türkiye'de ilk çevre dostu kamu binası olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

ENERJİ TASARRUFU

Okulda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejileri uygulanarak enerji tasarrufu sağlanacak. Yüksek izolasyon yapılan binada otomasyon ile kontrol sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu, yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80'ini bu kaynaklardan karşılayacak okulda, normal bir okul binasına göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanacak.

OKUL YERLEŞKESİNİN ÖZELLİKLERİ:

  • Yeşil çatı
  • Fotovoltaik güneş panelleri ve rüzgar türbini
  • Yağmur suyu toplama sistemi ve gri su kullanımı
  • Yüksek performanslı bina kabuğu
  • Solar baca ile doğal aydınlatma
  • Güneş kırıcılar
  • Verimli toprak kaynaklı ısı pompaları
  • Güneş duvarı
  • Toprakaltı borulama sistemi
  • Doğal havalandırma.
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Dünyaya örnek olacak!
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