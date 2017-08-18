Dünyaya örnek olacak!

Lise, Milli Eğitim (MEB), Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile yapıldı. 'Yeşil Lise' ismi verilen okul, komşu ülkelerdeki yenilenebilir enerji eğitmenleri için de merkez olacak. Ankara'daki lisede; elektrik, ısınma gibi kullanılan tüm enerji, güneş ve rüzgardan sağlanacak. Aynı zamanda uluslararası öğretmenlerin eğitim vereceği meslek lisesinde öğrenciler, okulu bitirdiklerinde 'yenilenebilir enerji uzmanı' olacak.

TÜRKİYE'DE İLK ÇEVRE DOSTU KAMU BİNASI

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, kamu sektörü için örnek oluşturacak Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okul yerleşkesinin tasarımı, bütünleşik bina tasarımı yaklaşımıyla gerçekleştirildi. Lise, Türkiye'de ilk çevre dostu kamu binası olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.



ENERJİ TASARRUFU

Okulda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejileri uygulanarak enerji tasarrufu sağlanacak. Yüksek izolasyon yapılan binada otomasyon ile kontrol sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu, yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80'ini bu kaynaklardan karşılayacak okulda, normal bir okul binasına göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanacak.



OKUL YERLEŞKESİNİN ÖZELLİKLERİ:

Yeşil çatı

Fotovoltaik güneş panelleri ve rüzgar türbini

Yağmur suyu toplama sistemi ve gri su kullanımı

Yüksek performanslı bina kabuğu

Solar baca ile doğal aydınlatma

Güneş kırıcılar

Verimli toprak kaynaklı ısı pompaları

Güneş duvarı

Toprakaltı borulama sistemi

Doğal havalandırma.