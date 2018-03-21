Antalya Süper Amatör Lig’in şampiyonu Konyaaltı Belediyespor

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Antalya Süper Amatör Lig (SAL) play-off'ta bu hafta oynanan 3 maçta meşin yuvarlak 12 kez ağlarla buluşurken, zafer ev sahibi takımlarının oldu. Ligde 24. haftayı da kayıpsız geçen Konyaaltı, saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Korkuteli'yi farklı yenerek hem namaglup unvanını sürdürdü, hem de ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bölgesel Amatör Lig (BAL) vizesini aldı. Deplasmanda, son sıradaki Muratpaşa'yı 3 golle geçen Kestelspor ise Korkuteli'nin puan kaybı yaşamasıyla aradaki puan farkını 5'e çıkararak ikincilik yolunda büyük avantaj yakaladı.Ligin tamamlanmasına 2 hafta kala seyircisi önünde Korkuteli'ni ağırlayan Konyaaltı, skora ilk yarıda gitti. Yenilmezlik apoletine sahip tek takım unvanlı Konyaaltı, geçtiğimiz hafta ikincilik yarışında mücadele ettiği Kestel karşısında yaşadığı puan kaybıyla moral bozukluğu yaşayan Korkuteli karşısında oyuna hakim olan taraftı.Yaylalı Akrepler lakaplı Korkuteli taraftarının da büyük bir destek verdiği karşılaşmanın 7. dakikasında yakaladığı kontratakta Konyaaltı'ndan Hasan Hüseyin Mercan, Korkuteli defans bloğunun önemli isimlerinden Michael Awan tarafından ceza sahasının içinde düşürülünce müsabaka hakemi Gürhan Ekinci tereddütsüz beyaz noktaya koşarak penaltı düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında penaltı atışını kullanan Deniz Savurdan, topla kaleci Sezer'i ayrı köşelere yollayınca maçta gol perdesini açan futbolcu oldu: 1-0.Hücum bölgesinde yaşadığı gol sıkıntısını bu maçta da yaşayan Korkuteli, müsabakanın 16. dakikasında Hasan Alankuş'un golüne de engel olamayınca 2- 0 geriye düştü. 2 fark gelince Korkuteli, oyundan iyice kopmaya başladı. Yakaladığı hızlı tempoyla birlikte baskılarını artıran Konyaaltı, 36. dakikada Yalçın Akdoğan'ın şık golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Soyunma odasına 3-0 önde giden kırmızı beyazlı ekip, dördüncü golünü karşılaşmanın 50. dakikasında Hasan Alankuş'la buldu. Skorun vermiş olduğu rahatlıkla bu dakikadan sonra geriye yaslanmayı tercih eden Konyaaltı kalesinde bol pozisyon gördü. Maçın son bölümlerinde Korkuteli ataklarında kalesinde devleşen Kadir, yaptığı birbirinden güzel kurtarışlarla Korkuteli forvetlerine gol sevinci yaşatmadı.