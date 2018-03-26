Başpehlivanlara silahlı saldırı

Antalya
'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada başpehlivan Hakkı Aygün
(23) ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı
(21), Yavuz Tayfur tarafından tabancı ile vuruldu. Olay Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Tayfur, kız meselesi yüzünden başpehlivan Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tayfur üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ile arkadaşı Mehmet Ali Avcı'ya ateş açtı. Aygün'e 3, Avcı'ya ise 4 kurşun isabet etti. Yavuz Tayfur ve yanındakiler olay yerinden kaçtı. BACAĞI KESİLEBİLİR
Silahlı saldırıda ağır yaralanan Hakkı Aygün özel bir hastaneye, Mehmet Ali Avcı da Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atardamarına kurşun isabet eden başpehlivan Aygün, ameliyata alındı. Aygün'ün arkadaşları kan vermek için hastaneye koştu. 10 saat süren ameliyatın ardından Hakkı Aygün yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar kurşunun atardamara isabet etmesinden dolayı Aygün'ün bir bacağının kesilme riskinin olduğunu bildirdi. Doktorlar diğer yaralı Mehmet Ali Avcı'nın durumunun da ciddi olduğunu bildirdi. POLİSTEN KAÇAMADI
Saldırının ardından cinayet bürosu ekipleri çalışma başlattı. Hurdacılık işleri ile uğraşan saldırgan Yavuz Tayfur kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Tayfur'un adamlarının daha önce suç örgütü olan 'Pervaneler' ile aralarındaki kavga nedeni ile 9 Kasım 2017 tarihinde Antalya Adliyesi hakim ve savcıların çıkış kapısı önünde duruşmadan çıkan Şahismail Pervane'yi silahla vurduğu ve aynı olayla ilgili gözaltına alınan Yavuz Tayfur'un serbest bırakıldığını belirledi.