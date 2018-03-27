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Son şampiyonlar

Haziran ayında yıkılıp yerine yenisi yapılacak olan Mareşal Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu, sportif başarısıyla dikkat çekiyor

EJDER BENTEŞEN Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Son şampiyonlar
Antalya'NIN Kepez ilçesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulu sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun öğrencileri geçtiğimiz hafta 'nın Simav ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. 'ın okul müdürü olarak görev yaptığı okulda Osman Çiçekçi, Emel Parin müdür yardımcılıklarını, Özgür Fırat, Mehtap Kula ve Cahit Oğuzkan ise beden eğitimi öğretmenleri olarak görev yapıyor. Oğuzkan aynı zamanda Halter İl Temsilciliği görevini de yürütüyor. Halterde faaliyetlerini kulüp olarak da sürdüren Mareşal Fevzi Çakmak'ta 35 lisanslı halterci bulunuyor.

ÖZGÜVENLİ NESİL
56 kiloda Kaan Kahriman, 85 kiloda Kamil Kuru birincilik kürsüsüne çıktı. Kızlarda 68 kiloda İlayda Kilit gümüş madalya, 76 kiloda Melek Papir kendi yaş gruplarından 2 yaş büyük rakipleri arasında dördüncü oldu. Okul Müdürü Şehmus Bayram "Geçen yıl okulumuz 'da yüzde 71'lik başarı yakaladı. Spor kültürüyle büyüyen gençlerin özgüvenleri de yüksek oluyor" diye konuştu. .
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