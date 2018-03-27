Son şampiyonlar Haziran ayında yıkılıp yerine yenisi yapılacak olan Mareşal Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu, sportif başarısıyla dikkat çekiyor





ÖZGÜVENLİ NESİL

56 kiloda Kaan Kahriman, 85 kiloda Kamil Kuru birincilik kürsüsüne çıktı. Kızlarda 68 kiloda İlayda Kilit gümüş madalya, 76 kiloda Melek Papir kendi yaş gruplarından 2 yaş büyük rakipleri arasında dördüncü oldu. Okul Müdürü Şehmus Bayram "Geçen yıl okulumuz GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Antalya 'NIN Kepez ilçesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ve Ortaokulu sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okulun öğrencileri geçtiğimiz hafta Kütahya 'nın Simav ilçesinde düzenlenen Türkiye Yıldızlar Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Şehmus Bayram 'ın okul müdürü olarak görev yaptığı okulda Osman Çiçekçi, Emel Parin müdür yardımcılıklarını, Özgür Fırat, Mehtap Kula ve Cahit Oğuzkan ise beden eğitimi öğretmenleri olarak görev yapıyor. Oğuzkan aynı zamanda Antalya Halter İl Temsilciliği görevini de yürütüyor. Halterde faaliyetlerini kulüp olarak da sürdüren Mareşal Fevzi Çakmak'ta 35 lisanslı halterci bulunuyor.56 kiloda Kaan Kahriman, 85 kiloda Kamil Kuru birincilik kürsüsüne çıktı. Kızlarda 68 kiloda İlayda Kilit gümüş madalya, 76 kiloda Melek Papir kendi yaş gruplarından 2 yaş büyük rakipleri arasında dördüncü oldu. Okul Müdürü Şehmus Bayram "Geçen yıl okulumuz TEOG 'da yüzde 71'lik başarı yakaladı. Spor kültürüyle büyüyen gençlerin özgüvenleri de yüksek oluyor" diye konuştu. .