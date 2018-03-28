Kestel apolet söktü

Antalya
Süper Amatör Lig (SAL) play-off 9'uncu haftasında fileler 12 kez havalandı. Kestel
'e konuk olan namağlup unvanlı lider Konyaaltı Belediyespor
, 25 hafta sonra aldığı mağlubiyetle yenilmezlik apoletini Kestel'de bıraktı. Sahasında Kınık'ı konuk eden Korkuteli, 5-1'lik skorla ligin ikinci devresinde ilk galibiyetini alırken, son sıradaki Muratpaşa da Finike'yi 4-0'lık skorla geçerek ilk galibiyetini aldı. 25 HAFTALIK UNVAN GİTTİ
Kestelspor ile Konyaaltı Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında oyunu domine eden ve puana daha çok ihtiyaç duyan taraf ev sahibi ekip Kestelspor'du. İlk yarısının golsüz geçildiği karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaaltı, Utku Ulu ve Anıl Toşur ile bulduğu 2 net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 60. dakikasından sonra hem sistem, hem de oyuncu değişikliğine giden Kestel, kornerden gelen topu şık bir kafayla ağlarla buluşturan Volkan Ergin ile 1-0 öne geçti. Baskılı oyunundan taviz vermeyen Kestel, ikinci golünü 64. dakikada oyuna dahil olan Ali Yıldırım'ın ayağından 81. dakikada buldu. 2-0'lık skorla Kestel istediğini alırken Konyaaltı, 25 hafta aranın ardından ilk yenilgisini tattı. Kestelspor'lu futbolcular, ilk defa play-out maçı oynamayı garantilemenin mutluluğunu yaşadı. Kestelspor antrenörü Önder Karaveli Konyaaltı Belediyespor'u şampiyonluktan ve beyefendiliklerinden dolayı yürekten kutladığını belirterek BAL'da başarılar diledi.