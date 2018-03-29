Er meydanında yeni bir kapışma

Antalya
'da yağlı güreş
konusunda son 7 yıla damga vuran Ali Gürbüz
, yeniden transfer konusu ile gündemde. Tartışmanın fitilini Muratpaşa Belediyesi
Spor Kulübü'nün yaptığı açıklama tetikledi. Ali Gürbüz ile Muratpaşa Belediyesi'nin yollarını ayırdığının konuşulduğu bir dönemde gelen açıklamada, "Bazı çevreler seçim dönemi yaklaşınca, sporu siyasete alet etmek için 'kirli paralarını' devreye sokup, etik dışı hareket ederek Başpehlivanımız Ali Gürbüz'ün kafasını karıştırmaktadır" denildi. OTELDEN KOVULMUŞTU
Bu açıklamada, Ali Gürbüz'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Antalya
mitingine Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Hamza Yerlikaya ile birlikte katılmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Muratpaşa Belediyesi'ne cevap ise Ali Gürbüz'ü çalıştıran Hikmet Tuğsuz
'dan geldi. 2 aydır Gürbüz'ü çalıştırdığını açıklayan Tuğsuz, "Ali Gürbüz neden Muratpaşa'yı bırakıyor? Ali'nin tek ihtiyacı huzur. Aradığı huzuru orada bulamadığı için, yüzü gülmediği için, verilen sözler tutulmadığı için ayrıldı" diye konuştu. İddialarını sürdüren Tuğsuz, "Ali Gürbüz'e otelde kamp yap deyip, 3 gün sonra otelden attırdılar. Kırpınar'da yıkıldığı zaman çadırı komple toplayıp gittiler" açıklamasında bulundu. ALTIN KEMER RÜYASI
Ali
Gürbüz 2013 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3'üncü kez üst üste başpehlivan olarak Altın Kemer
'in ebedi sahibi olmuştu. Ancak aynı yıl tetkikler sonucu Gürbüz'de doping maddesi tespit edilmişti. 2 yıl spordan men edilen ve altın kemeri elinden alınan Ali Gürbüz, cezasını doldurmasına aylar kala Büyükşehir Belediyesi'nden Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olmuştu. Cezalı olduğu sürece kendisine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılması tepki çeken Ali Gürbüz'e yüklü bir transfer ücreti ödendiği iddia edilmişti. Transferle ilgili 500 bin ile 1 milyon lira gibi rakamlar telaffuz edilmişti. Ancak geçen süre içerisinde Ali Gürbüz beklenen başarıyı bir türlü yakalayamadı. Sakatlıklarla boğuşan Ali Gürbüz'ün bu yıl günde çift antrenman yaparak hazırlandığı Kırkpınar'da iddialı olduğu öğrenildi. Ali Gürbüz'ün Muratpaşa Belediyesi ile sözleşmesi 2019 Ekim ayına kadar devam ederken, sözleşmesinin feshedilmesi halinde Gürbüz'ün Aksu ya da Kemer belediyelerine transfer olabileceği konuşuluyor.