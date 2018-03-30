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Orman sevgisi anlatıldı

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Orman sevgisi anlatıldı
ISPARTA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğiyle, orman sevgisi ve ormanların korunması gerektiği anlatılarak, fidan dağıtımı yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonu kapsamında Oyuncu ve Yazar Tuğçe Yanardağ'ın da içerisinde yer aldığı A4 Sanat Topluluğu tarafından Gelendost ve Aksu ilçelerindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine 'Ormanın Güzellikleri' adlı tiyatro gösterimi yapıldı.

Tiyatro etkinliği kapsamında, minikler gönüllerince eğlenirken öğrendi. Gelendost Yenice Köyü İlkokulu ile Aksu'daki Şehit Yaşar Kocabaş ilk ve ortaokullarında düzenlenen etkinlikte, orman sevgisi, orman yangınları ve ormanlara atılan çöplerin zararları farklı bir dille anlatıldı. Etkinlik sonunda, öğrencilere fidan dağıtımı yapıldı.
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Orman sevgisi anlatıldı
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