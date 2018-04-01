ASMEK’le meslek sahibi oluyorlar

Antalya ve ilçelerindeki kurs merkezlerinde 2004 yılından bu yana 495 branşta 212 bin kişiye mesleki ve beceri eğitimi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) vatandaşların meslek sahibi olmalarına olanak sağlıyor. ASMEK, KOSGEB işbirliği ile kendi işlerini kurmak isteyenlere de yardımcı oluyor. ASMEK'te 256 saatlik 'Manikür- Pedikür' kursuna katılan İlknur Birşen de bu kurslar sayesinde meslek sahibi oldu. Sertifikasını alan Birşen güzellik salonunu açarak ASMEK sayesinde hayallerine kavuştu.

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