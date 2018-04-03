Başarı cesur yatırımla olur

Antalya
'DA inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Samut İnşaat, Konyaaltı ağırlıklı yatırımların ardından Kepez bölgesinde de yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut ve İnşaat Grup Başkanı Bekir Samut, yılın ilk 3 ayında bir konut ve iş merkezi projesini tamamladı. 15 TEMMUZ'DA DİK DURDUK
Hüseyin Samut, en zor dönemlerde dahi korkmadan, yılmadan yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Samut, "15 Temmuz
sürecinde başladık. O günlerdeki karanlık senaryolara rağmen biz dimdik durduk. Çünkü başarı cesaret istiyor. Korku tellallarına rağmen yeni yatırımlara devam ediyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi. Samut İnşaat İnşaat Grubu Başkanı Bekir Samut ise, "Gelen her memnuniyet ve gösterilen yoğun ilgi projelerimizin ne denli başarılı olduğunu gösteriyor. Bu da somut eserlerimizin başarısını tescilliyor" diye konuştu.