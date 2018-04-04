Sal’da perde kapandı

Antalya
Süper Amatör Lig'de 2017- 2018 futbol sezonu, oynanan 2 play-off maçıyla son buldu. Ligin son haftasında oynanan prestij maçlarında Kınık, Konyaaltı karşısına çıkmazken, aldığı 1 maç kapanma cezası nedeniyle Döşemealtı'nda Muratpaşa'yı konuk eden Korkuteli, rakibine 3 golle boyun eğdi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Kestel ise deplasmanda Finike'yi gol yağmuruna tuttu. PRESTİJ MAÇI MURATPAŞA'NIN
Son haftaların başarılı takımı Muratpaşa, Korkuteli Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla Kınıkspor'u altına alarak bir basamak yükseldi ve ligi 5. sırada tamamladı. Geçtiğimiz hafta Kestelspor maçı sonrası sahasında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 1 maç saha kapatma cezasından ötürü Korkuteli-Muratpaşa müsabakası Döşemealtı'nda oynandı. Adeta prestij havasındaki maçta gol perdesini açan futbolcu 17. dakikada Muratpaşa'dan Eren Çelik oldu. Gol sonrası oyun üstünlüğünü de eline geçiren Muratpaşa, 39. dakikada Halim Terry'nin klas golüyle skoru 2- 0'a taşıdı. Muratpaşa'da Serhat Kanlıada, 55. dakikada kaydettiği golle son sözü söyleyen futbolcu oldu. Play-off maçlarını 2 galibiyetle tamamlayan Muratpaşa ligi 8 puan ve gol averajıyla 5. sırada tamamladı. SAL
'da ilk defa forma giyen Muratpaşa alt yapı oyuncularından Mert Metin, maç boyunca sergilediği futbolla izleyenlerinin beğenisini kazanırken, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşen Muratpaşa kalecisi Batuhan Bulur, kurtardığı penaltıyla da alınan 3 puanda ön plana çıkan isim oldu. BİLETİ ALDI
Geçtiğimiz hafta lider Konyaaltı karşısında aldığı galibiyetle Bölgesel Amatör Lig
'den (BAL) gelecek Antalya takımıyla play-out baraj maçının biletini alan Kestel, Finike'ye konuk oldu. Finike İlçe Stadında oynanan ve Tamer Barış'ın 25. dakikada kaydettiği golle maça önde başlayan Kestelspor'un diğer gollerine imza atan futbolcu 35 ve 39. dakikalarda Ali Yıldırım oldu. GOL DÜELLOSUNU KAZANDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Finike'nin golcüsü Cenk Usta, kaydettiği şık golle farkı 2'ye indirdi ve ilk 45 dakika Kestelspor'un 3-1 üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın 60. dakikasında Ali Yıldırım kendisinin ve takımının 3. golüne imza atarken, Finike, 67'de Ahmet Dalgıç, 78'de ise Gökhan Sarıkaya ile skoru 3-4'e taşıdı. Kestel'in üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada kötü zemine rağmen futbolcuların sakatlanmadan maçı tamamlamaları işin sevindirici tarafı oldu.