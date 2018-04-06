CHP’ye acı fatura

CHP Antalya
il teşkilatı ve Genel Merkez'de tartışmalara yol açan 2014 yerel seçiminin kampanya faturasının ödenmesinde son kararı mahkeme verdi. Antalya
4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada, CHP'nin yerel seçim kampanyasında reklam işlerini yapan Tüya Reklam'ın 416 bin liralık borcunun dönemin CHP İl Başkanı Devrim Kök
, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Akaydın
ile CHP Genel Merkezi'nin müştereken ve müteselsilen ödemesine karar verdi. Borcun faizleriyle birlikte 650 bin lirayı geçtiği belirtildi. MİTİNG AFİŞİ DE VAR
Tartışma, 30 Mart 2014 yerel seçim sürecinin ardından başladı. Seçimi kaybeden CHP, tanıtım harcamalarından oluşan yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık borcu ödemedi. Seçim sonrası CHP Antalya Yönetimi 3 kez değişirken, kimse borcu üstlenmedi. Konu yargıya taşınırken, en büyük alacaklı ise bina ve seçim araçlarının giydirilmesi, pankartlar ve billboard reklamlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun mitingindeki afişleri yapan Tüya Reklam ortada kaldı. İCRA TAKİBİ BAŞLAMIŞTI
O dönem 431 bin lira olan faturanın sadece 15 bin lirasını tahsil edebilen Tüya Reklam'ın sahibi Hülya Çavuş Beytaş, 416 bin liralık alacağı için CHP Genel Başkanlığı, dönemin CHP İl Başkanı Devrim Kök ve seçim çalışmalarını yürüttüğü Mustafa Akaydın hakkında Antalya 12'nci İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlattı. Beytaş, konuyu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da anlatmış ama sonuç alamamıştı. Ancak CHP Genel Merkezi de borcu kabul etmedi. Dönemin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin imzalı belgede, "Asıl borçlunun Mustafa Akaydın, Devrim Kök ve CHP Antalya İl Başkanlığı olduğu anlaşılmaktadır. İl Başkanlığı'nın borcu ödemesi gerekir. Alacak, parti faaliyetlerinden kaynaklanmış olsa bile, CHP hükmü kişiliği, borçlu ve yükümlü tutulamaz" diyerek borca itiraz etmişti. Ancak, hukuki süreç CHP Genel Merkezi'nin istediği gibi sonuçlanmadı. DAHA ÖNCE DE 51 BİN LİRA
Borçla ilgili Akaydın ve Kök ile birlikte CHP Genel Merkezi de sorumlu tutuldu. Mahkeme kararına göre firma alacağını CHP Genel Merkezi ile Akaydın ve Kök'ten müştereken ve müteselsilen tahsil edecek. Ancak aradan geçen 3 yılda Tüya Reklam, SGK ve vergi borçları nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. Şirketin alacağı ile öncelikle bu borçları kapatacağı öğrenildi. Daha önce de yine seçim döneminden kalan borçlarla ilgili başka bir reklam firmasının alacağıyla ilgili benzer bir karar çıkmıştı. Firmanın Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, 'öğretmenler günü', 'bayram kutlaması' gibi içerikleri bulunan 24 billboard reklamının tutarı olan 51 bin lirayı, o dönem CHP İl Başkanı olan Devrim Kök'ün ödemesine hükmetmişti.